Рынок акций РФ умеренно снижается после новости о введении новых санкций США

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером в пятницу умеренно снижается по основным индексам на введении новых санкций США против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников.

Индекс Мосбиржи к 17.32 мск снижался на 0,25%, до 2290,62 пункта, индекс РТС - на 0,60%, до 1245,98 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 22 копейки, до 57,93 рубля, курс евро - на 45 копеек, до 71,07 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,4% - до 68,06 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ПАДЕНИЕ НА САНКЦИЯХ...

США ранее в пятницу ввели очередные ограничения для персон и юрлиц из РФ. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA и "Русал".

Бумаги En+ на новостях о новых санкциях США усилили падение: ГДР En+ обновили исторический минимум , снизившись на 22,3% (после недавнего IPO они еще не торговались на уровне 553 рублей), акции "Русала" обновили минимум с июля на уровне 30 рублей (минус 12,9%).

К текущему моменту акции "Русала" дешевели на 11,22%, ГДР En+ - на 18,57%.

Бумаги "ГАЗа" низколиквидны и пока остаются в плюсе (префы поднимаются на 0,43%, обыкновенные на 1,96%).

Среди других лидеров падения - акции "Соллерса" SVAV(-3,32%), "Полюса" (-3,09%), ТМК (-2,79%), "Распадской" (-2,7%), бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции снижаются на 2,3%, префы – на 2,28%) и акции "Мосэнерго" MSNG(-2%).

...И РОСТ НА ОТЧЕТНОСТИ

Бумаги "Россетей" обновили максимумы (префы – со 2 февраля, обыкновенные акции – с 14 марта), поднявшись до 1,724 рубля и до 0,846 рубля соответственно на позитивной отчетности по МСФО за 2017 год. К текущему моменту префы растут на 7,71%, до 1,69 рубля, обыкновенные – на 8,79%, до 0,844 рубля.

Ранее в пятницу компания сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в 2017 году выросла почти на 40% по сравнению с 2016 годом и составила 137,1 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 18,3%, до 313,7 миллиарда рублей. Консолидированная выручка группы "Россети" в 2017 году составила 948,3 миллиарда рублей, что на 5,3% больше показателя 2016 года.

"С технической точки зрения важным для бумаг (обыкновенных акций – ред.) будет закрепления выше отметки 0,80 рубля – в этом случае можно ожидать продолжения роста в район 0,85 рубля. Резко выросший объем торгов на текущем повышении указывает на силу "быков", - комментирует Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Среди других лидеров роста – акции НЛМК (2,62%), префы "Башнефти" BANE(2,51%), акции ММК (1,8%), ВТБ (1,72%), "Уралкалия" (1,43%), а также акции "Северстали" CHMF(1,28%) и "Фосагро" PHOR(1,11%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Мосбиржи пока выглядит нейтрально и уже несколько недель никак не меняется, отмечает Василий Олейник из "Финама".

"Индекс продолжает удерживать важную поддержку на отметке 2250 пунктов, и если она не устоит, то лучше частично или полностью выходить из акций. В таком случае у индекса будет открыта дорога к отметке 2050 пунктов. С текущих отметок у российского рынка есть потенциал роста в пределах 3-4%, но не более", - говорит он.

Кожухова считает, что с технической точки зрения индексы готовы как возобновить повышение, так и ускорить нисходящую динамику.