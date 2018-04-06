Рубль к вечеру усилил снижение, доллар уже по 58 руб

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Рубль к вечеру перед выходными усилил снижение, доллар превысил уровень 58 рублей на фоне снижения котировок нефти и новых санкций США против РФ, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.53 мск повышался на 29 копеек - до 58 рублей, курс евро - на 56 копеек, до 71,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар дорожал до 58,0125 рубля – максимума с 19 марта.

Цена нефти снижается на 0,4% - до 68,03 доллара за баррель марки Brent, что давит на рубль. Кроме того, США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.