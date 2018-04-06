Доллар дешевеет на слабой статистике по рынку труда и опасениях торговой войны

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Курс доллара основным мировым валютам в пятницу вечером опускается, инвесторы отыгрывают негативную статистику по рынку труда США, в это же время обращая внимание на ответ Китая на последнее заявление президента США Дональда Трампа по импортным пошлинам, на свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,32% - до 90,17 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2273 доллара за евро с 1,2241 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 107,04 иены за доллар со 107,39 иены на предыдущем закрытии.

Как стало известно ранее в пятницу, безработица в США в марте сохранилась на уровне февраля в 4,1%, что является минимумом за последние более чем 17 лет. Аналитики ожидали, что безработица в марте снизилась до 4%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны за период увеличилось всего на 103 тысячи - это самый низкий темп роста с октября прошлого года. Аналитики ожидали рост на 193 тысячи.

Вместе с тем, продолжают оказывать давление на рынки новости по торговым отношениям между Китаем и США. Ранее в пятницу Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Позднее официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал такие действия американской стороны ошибочными. Он добавил, что Китай готов ответить на действия США по повышению пошлин на китайские товары, если Вашингтон решится их предпринять.

В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на товары из Китая на 50 миллиардов долларов. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины в отношении товаров на те же 50 миллиардов долларов, которые пока тоже не начали действовать.