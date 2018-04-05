Рынок акций РФ оказался под давлением после введения новых санкций США

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на введении новых санкций США против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников, в лидерах падения на этом фоне оказались бумаги "Русала" и En+.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,65% - до 2281,23 пункта, индекс РТС - на 1,36%, до 1236,48 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.20 мск рос на 38 копеек - до 58,09 рубля, курс евро - на 68 копеек - до 71,3 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent падает на 1,49% - до 67,31 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги En+ на новостях о новых санкциях США усилили падение: ГДР En+ обновили исторический минимум (после недавнего IPO они еще не торговались уровне 553 рубля, снижение составило 22,3%).

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал".

К закрытию торгов акции "Русала" обвалились на 17,73% - к минимуму с конца июня 2017 года, ГДР En+ подешевели на 17,97%.

Бумаги "ГАЗа" низколиквидны и закрылись разнонаправленно (префы упали на 1,3%, обыкновенные поднялись на 0,33%).

РОСТ НА ОТЧЕТНОСТИ

Бумаги "Россетей" обновили максимумы (префы – со 2 февраля, обыкновенные акции – с 14 марта, поднявшись до 1,724 рубля и до 0,846 рубля соответственно) на позитивной отчетности по МСФО за 2017 год. К закрытию торгов префы выросли на 7,58% - до 1,688 рубля, обыкновенные – на 7,89%, до 0,837 рубля.

Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в 2017 году выросла почти на 40% по сравнению с 2016 годом и составила 137,1 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 18,3%, до 313,7 миллиарда рублей. Консолидированная выручка группы "Россети" в 2017 году составила 948,3 миллиарда рублей, что на 5,3% больше показателя 2016 года.

"Столь бурный рост акций компании может спровоцировать такую же масштабную фиксацию прибыли чуть позже", - считает Анна Бодрова из "Альпари".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ВТБ (2,69%), бумаги "Башнефти" BANE(обыкновенные акции выросли на 1,08%, префы – на 2,26%), акции "Уралкалия" (1,82%), ММК (1,34%), ИСКЧ (1,12%), а также акции НЛМК (1,02%).

Среди лидеров падения - бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции упали на 3,26%, префы – на 2,78%), акции "Полюса" (-3,07%), "Распадской" (-2,96%), "Соллерса" SVAV(-2,58%) и акции "Мосэнерго" MSNG(-2,05%).

"Индекс Мосбиржи так и не стал штурмовать 2300 пунктов, хотя техническая картина вполне предполагала такую возможность. Рублевый индикатор все также закреплен в диапазоне 2250-2300 пунктов, но стоит учитывать, что предыдущая волна продаж так и не дошла до цели и не была завершена. Индекс РТС сохраняется в пределах 1230-1255 пунктов, при этом переход через 1250 пунктов вниз может восприниматься как повод для активизации продаж", - комментирует Бодрова из "Альпари".

Богд Зварич из "Фридом Финанс" отмечает, что несмотря на негативные настроения, индексу Мосбиржи удалось удержать позиции в коридоре консолидации между уровнями 2275 и 2325 пунктов. На его взгляд, пробой одной из этих границ может указать направление дальнейшего среднесрочного движения.

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2220-2330 пункта, РТС - в коридоре 1205-1265 пунктов.