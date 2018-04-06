Биткоин и другие основные криптовалюты дешевеют в отсутствие позитивных новостей

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Основная криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу дешевеет, сохраняясь ниже уровня в 7 тысяч долларов, теряют в цене и другие крупнейшие виртуальные валюты, поскольку на рынке отсутствуют поддерживающие факторы, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.38 мск биткоин дешевел на 1,98% - до 6,625 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 1,99%, до 6,603 тысячи долларов, на OKEx - на 1,73%, до 6,596 тысячи долларов.

Дешевеют и альтернативные криптовалюты: Ethereum - на 2,66%, до 368,39 доллара, Ripple - на 3,72%, до 0,47 доллара, Bitcoin Cash - на 4,21%, до 606,48 доллара, Litecoin - на 4,35%, до 113,75 доллара.

Динамика торгов биткоином в пределах 6,5-6,9 тысячи долларов объясняется отсутствием положительных новостей, прокомментировал РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов. "У большинства населения интерес к криптовалютам резко снизился вместе с исчезновением надежды быстрого обогащения. Поэтому в разы снизилась интенсивность поисковых запросов, связанных с криптовалютами", - считает эксперт.

Коптелов при этом добавляет, что "большинство неквалифицированных инвесторов уже вышли из криптовалют, и на рынке остались лишь игроки, которые играют на скачках курса, а также те инвесторы, которые все еще верят в еще один взлет биткоина".

Как прогнозирует эксперт, появление на следующей неделе любых негативных новостей по рынку виртуальных валют может привести к тому, что цена биткоина может опуститься до уровня в 6 тысяч долларов. Это, в свою очередь, может привести к дополнительной волне распродаж.