Биржи Европы закрылись в минусе на опасениях глобальной торговой войны

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги в пятницу в минусе на фоне возобновления опасений глобальной торговой войны после сообщений о новых торговых пошлинах США на товары из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,22%, до 7183,64 пункта, французский CAC 40 - на 0,35%, до 5258,24 пункта, немецкий DAX просел на 0,52%, до 12241,27 пункта.

Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая стоимостью 100 миллиардов долларов.

В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, которые пока тоже не начали действовать.

При этом аналитики считают, что подобная риторика США - это обычная переговорная тактика Трампа.

"Это больше похоже на классическое поведение Трампа по переговорам - занять крайнюю позицию, чтобы впоследствии отступить от наихудшего сценария, добившись больших уступок. Обе стороны предпочли бы вести переговоры", - цитирует агентство MarketWatch мнение старшего рыночного аналитика ETX Capital Нейла Уилсона (Neil Wilson). Он добавляет, что рынки тем не менее чувствительны к намекам на развитие полномасштабной торговой войны.