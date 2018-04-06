Биржи США теряют почти 3% на опасениях новых пошлин на товары из КНР

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу теряют около 3% на фоне беспокойства инвесторов относительно возможного введения новых пошлин на товары из КНР и после выхода статистики по рынку труда, следует из данных торгов.

По состоянию на 22.13 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 2,88%, до 23800,59 пункта, а в ходе торгов доходил до снижения на 3,08%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,57%, до 6894,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,6%, до 2593,48 пункта.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, комментируя распоряжение президента США, назвал действия американской стороны ошибочными.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США "могут справиться" с последствиями возможных встречных пошлин со стороны КНР.

Как стало известно ранее в пятницу, безработица в США в марте сохранилась на уровне февраля в 4,1%, что является минимумом за последние более чем 17 лет. Аналитики ожидали, что безработица в марте снизилась до 4%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны за период увеличилось всего на 103 тысячи - это самый низкий темп роста с октября прошлого года. Аналитики ожидали рост на 193 тысячи.