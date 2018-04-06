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Глава Роскомнадзора не видит репутационных рисков во включении в санкционный список США


Рынки

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров не видит репутационных рисков во включении в санкционный список минфина США.

США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Санкции США распространяются на несколько российских бизнесменов и компаний, которые они контролируют, а также ряд высокопоставленных российских чиновников, включая Жарова.

"Репутационных рисков не вижу, одни преимущества - компания отличная. Кроме того, это знак эффективной работы нашей службы", - сказал он РИА Новости.

Он сообщил, что включение в этот список не стало для него неожиданностью. Ему неизвестно, почему в отношении него ввели санкции. "Это вопрос к минфину США", - сказал Жаров.

Отвечая на вопрос, намерен ли он в будущем оспорить санкции, глава Роскомнадзора сказал: "Время покажет".

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