Биржи США потеряли более 2% на фоне опасений торговой войны с Китаем

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США по итогам пятницы потеряли более 2% на фоне опасений возможного введения новых пошлин на товары из КНР и после выхода статистики по рынку труда, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 2,34%, до 23932,76 пункта, а в ходе торгов доходил до снижения на 3,08%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,28%, до 6915,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,19%, до 2604,47 пункта.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, комментируя распоряжение президента США, назвал действия американской стороны ошибочными.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США "могут справиться" с последствиями возможных встречных пошлин со стороны КНР. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на товары из Китая на 50 миллиардов долларов. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины в отношении товаров на те же 50 миллиардов долларов, которые пока тоже не начали действовать.

"Реакция рынка сегодня отражает страхи инвесторов, что высказывания еще ужесточатся даже до того, как начнутся переговоры", - приводит агентство MarketWatch слова главного трейдера по акциям в RBC Global Asset Management Inc. Райана Ларсона (Ryan Larson).

Кроме того, в пятницу стало известно, что безработица в США в марте сохранилась на уровне февраля в 4,1%, что является минимумом за последние более чем 17 лет. Аналитики ожидали, что безработица в марте снизится до 4%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны за период увеличилось всего на 103 тысячи - это самый низкий темп роста с октября прошлого года. Аналитики ожидали рост на 193 тысячи.