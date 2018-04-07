FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ИНТЕРВЬЮ: Credit Suisse ожидает роста российского рынка акций в ближайшие 12 месяцев


Рынки

МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Российский рынок акций вырастет на 9-10% в течение следующих 12 месяцев, считает руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.

"С точки зрения инвестиций в облигации кредитное качество России хорошее, фундаментальные факторы, такие как уровень долга позитивны. Он очень низкий по сравнению с развивающимися рынками и, что более важно, более низкий и по сравнению с развитыми - это привлекательный момент для инвесторов в облигации. Что касается профицита текущего счета, конечно, раньше он был больше, но и сейчас это все еще профицит. Все эти факторы говорят "за" инвестирование в бумаги с фиксированной доходностью", - сказала она в интервью РИА Новости.

"Если мы посмотрим на акции, то этот рынок более волатильный, этот класс активов больше подвержен колебаниям рубля. Когда рубль слабый, экспорт идет хорошо, что автоматически компенсирует ситуацию с акциями. Мы думаем, что российский рынок акций вырастет на 9-10% в течение следующих 12 месяцев. Таким образом, в России есть ряд интересных аспектов, которые мы рекомендуем учитывать как инвесторам в акции, так и в облигации", - уверена она.

Она также отметила, что в прошлом году процентные ставки на мировых рынках капитала снижались до крайне низких значений. "Инвесторы в этой ситуации искали источник прибыли. Благодаря этому Россия, как и ряд других развивающихся экономик, например из Латинской Америки, выглядела очень привлекательно - они представляли хорошую доходность именно в тот момент, когда ее нигде не было. Это объясняет возобновление интереса инвесторов", - рассказала Хехлер-Фейдэрб.

Полную версию интервью читайте на 1prime.ru в 10.00 мск

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ