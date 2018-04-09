ОБЗОР Падение или рост: эксперты разделились в прогнозах о динамике биткоина в эту неделю

МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе может либо продолжить снижение на негативных новостях, либо вернуться к росту в рамках коррекции, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По итогам торгов воскресенья, 8 апреля, цена биткоина, по данным портала CoinMarketCap, выросла на 0,19% - до 7,007 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличилась в цене на 0,19% - до 6,983 тысячи долларов, на GDAX снизилась на 0,39% - до 6,975 тысячи долларов.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

На минувшей неделе криптовалютный рынок демонстрировал смешанную динамику. Эксперты связывают это с неопределенным новостным фоном.

"Первоначально продавцы активизировались на новостях, что клиенты биржи Binance не могут зайти на торговую площадку. Поскольку явление носило массовый характер, информация быстро распространилась по чатам и каналам. В сети поползли слухи, что биржа подвергалась хакерской атаке. Специалисты биржи быстро устранили техническую проблему, но к этому моменту цена пробила важный технический уровень 7,2 тысячи долларов", - вспомнил аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Помимо этого влияние на торги оказало сообщение регулятора Южной Кореи, который потребовал от криптовалютных бирж перезаключить контракты с клиентами, чтобы улучшить их защиту. А Резервный банк Индии запретил регулируемым организациям предоставлять услуги частным лицам или компаниям, чья деятельность связана с криптовалютами.

Главный аналитик и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов напомнил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает возможность листинга ориентированных на биткоин криптовалютных фондов формата ETF на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE).

"Одним из основных рисков для рынка криптовалют как правило считается позиция ведущих регуляторов", - сказал он.

Не осталось без внимания инвесторов сообщение о том, что венчурное подразделение фонда семьи Рокфеллеров Venrock подписало соглашение с бруклинским крипто-инвестиционным фондом Coinfund.

"Токийская криптобиржа Coinchech приняла предложение онлайн-брокера Monex о покупке контрольного пакета акций. Таким образом, намечается уже вторая после Poloniex крупная сделка приобретения криптобиржи классическими финансовыми организациями", - добавил эксперт.

"Негативный фон на этой неделе усиливался, японские и корейские регуляторы ужесточают требования к участникам рынка. Не остались в стороне и ученые из Швейцарии, которые спрогнозировали падение биткоина еще на 40%. Несмотря на все это, неделя заканчивается практически на том же уровне, что и в начале", - резюмировал глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

ПРОГНОЗЫ РАЗНЯТСЯ

Единого мнения о том, как будет торговаться биткоин на этой неделе, у экспертов нет.

"Рост курса сильно зависит от количества инфоповодов, привлекающих большое число новых спекулянтов: 2017 год был богат на события, а 2018 год начался, мягко говоря, неважно. Обилие плохих новостей даже стало поводом для появления теорий заговора, в которых говорится о намеренных действиях финансовых элит в связке с прессой по устранению конкурента традиционных активов", - рассказал аналитик eToro Михаил Мащенко.

"Реалии таковы: спрос на криптовалюту упал, об этом говорит сокращение транзакций в сети до трехлетних минимумов, действующие инвесторы либо потеряли веру, либо остались без денег, из-за чего снизилась активность на площадках. Замкнутый круг: в отсутствие "свежей крови" биткоин будет продолжать падение, позитив пока не планируется, так что никаких намеков на разворот на рынке нет. Вполне вероятно, в ближайшее время мы увидим курс вблизи уровня в 6 тысяч долларов", - считает он.

Противоположного мнения придерживается Зартдинов. "Мы видим снижение волатильности, возможно рынок нашел баланс спроса и предложения на текущих уровнях. Нисходящее движение затормозилось, но "медведи" все еще правят бал… По нашему мнению, сейчас возможен небольшой отскок к 7,5 тысячам долларов", - сообщил эксперт.

Более нейтральный прогноз дал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

"Несмотря на негатив из Индии о запрете криптовалют на ее территории и ряда тревожащих новостей об ограничении деятельности криптовалютных бирж, курс биткоина колебался всю прошлую неделю в диапазоне 6,8-7,5 тысячи долларов. Столь узкий диапазон для столь длительного для биткоина периода, как неделя, крайне нехарактерен. Похоже, лимит пессимизма относительно криптовалют заканчивается", - полагает он.

"Все помнят, где восходит солнце, но пока главенствует полярная ночь. Отсутствие положительных новостей, способных переломить сформировавшийся тренд, свидетельствует о большей вероятности продолжения распродаж биткоина в ближайшее время и о возможном уходе к отметке ниже 6 тысяч долларов. Но надо внимательно следить за текущем состоянием рынка, ибо отскоки у биткоина моментальные", - добавил Ордов.

Схожий прогноз дал Антонов. "В паре биткоин-доллар сохраняется "медвежий" тренд. Технически рынок готов к восстановлению до 7,8 тысячи долларов. Активность покупателей сдерживается негативным информационным фоном. Покупателям нужна серия положительных новостей, чтобы превысить уровень в 7,509 тысячи долларов, максимум с 3 апреля. На неделю с 9 по 16 апреля продолжаю рассматривать укрепление биткоина к доллару против большинства экспертов", - рассказал он.

Доганов, в свою очередь, не исключает как роста, так и снижения цены криптовалюты. "В течение следующей недели ожидаем выхода из диапазона 6,5-7,5 тысячи долларов, и направление этого выхода даст импульс следующему сильному движению рынка", - сообщил он.