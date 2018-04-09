Доллар дорожает в надежде на переговоры США и КНР по пошлинам

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам растет в понедельник утром, - инвесторы надеются на разрешение торгового конфликта между США и Китаем путем переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06% - до 90,16 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,2277 доллара за евро с 1,2281 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене рос до 107,02 иены за доллар со 106,94 иены на предыдущем закрытии.

В пятницу на прошлой неделе министерство коммерции Китая заявило, что готово ответить на действия США по повышению пошлин на китайские товары, если Вашингтон решится их предпринять. Речь идет о недавнем поручении президента США Дональда Трампа изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Позднее "бегство от риска" на рынках замедлилось в надежде на переговоры двух стран для урегулирования торгового спора.

"Мы больше не находимся в фазе, когда доллар все время снижается к иене. Но в то же время потенциал роста доллара, вероятно, ограничен, учитывая опасения развития торговой войны, а также ограниченный диапазон колебания доходности казначейских облигаций США и конец бесконечного роста акций на американских биржах", - прокомментировал агентству Рейтер главный стратег Barclays в Токио Синьитиро Кадота (Shinichiro Kadota).