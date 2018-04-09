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События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 апреля


Рынки
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 9 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50  JPYЯпония - Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 2,02 трлн1,02 трлн (факт)
2:50  JPYЯпония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (фев)0,607 трлн2,079 трлн (факт)
9:00  EURГермания - Сальдо торгового баланса (фев)21,5 млрд19,2 млрд (факт)
10:30  GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (мар)0,40%0,20%
10:30  GBPВеликобритания -Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (мар)1,80%2,10%
15:15  CADКанада - Объём строительства новых домов (мар)229,7 тыс216,6 тыс
17:30  CADКанада -Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
  RUBТатнефть - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 4кв2017
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