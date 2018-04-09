События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 апреля

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 9 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония - Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|2,02 трлн
|1,02 трлн (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (фев)
|0,607 трлн
|2,079 трлн (факт)
|9:00
|EUR
|Германия - Сальдо торгового баланса (фев)
|21,5 млрд
|19,2 млрд (факт)
|10:30
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (мар)
|0,40%
|0,20%
|10:30
|GBP
|Великобритания -Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (мар)
|1,80%
|2,10%
|15:15
|CAD
|Канада - Объём строительства новых домов (мар)
|229,7 тыс
|216,6 тыс
|17:30
|CAD
|Канада -Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Татнефть - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 4кв2017