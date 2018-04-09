События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 апреля

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 9 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:50 JPY Япония - Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 2,02 трлн 1,02 трлн (факт) 2:50 JPY Япония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (фев) 0,607 трлн 2,079 трлн (факт) 9:00 EUR Германия - Сальдо торгового баланса (фев) 21,5 млрд 19,2 млрд (факт) 10:30 GBP Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (мар) 0,40% 0,20% 10:30 GBP Великобритания -Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (мар) 1,80% 2,10% 15:15 CAD Канада - Объём строительства новых домов (мар) 229,7 тыс 216,6 тыс 17:30 CAD Канада -Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады

Российские события