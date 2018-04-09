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Индекс РТС упал ниже психологически значимого уровня в 1200 п впервые с 12 февраля


Рынки / Индексы

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индекс РТС упал более чем на 3% - ниже психологически значимого уровня в 1200 пунктов впервые с 12 февраля, индекс Мосбиржи теряет более чем на 2% на фоне обвала акций "Русала", а также снижения большинства бумаг нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к 10.18 мск понедельника в минусе на 2,56% - до 2222,72 пункта, индекс РТС - на 3,33% - до 1195,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Русала" рухрули на 47% на возможном техдефолте по некоторым кредитным обязательствам >>

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