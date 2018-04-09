Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с августа 2017 года

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Рубль игнорирует отскок вверх нефтяных котировок и падает к евро и доллару, европейская валюта смогла подняться выше 72 рублей впервые с 3 августа 2017 года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск рос на 49 копеек - до 58,66 рубля, курс евро - на 63 копейки - до 72,01 рубля (уже поднимался до 72,08 рубля), также следует из данных биржи.

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Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,33% - до 67,33 доллара за баррель.