МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российские индексы усилили падение, индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 9 февраля, индекс РТС находится под отметкой в 1200 пунктов на фоне падения бумаг металлургического и нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к 10.46 мск понедельника падал на 2,56% - до 2222,72 пункта, индекс РТС - на 3,33%, до 1195,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Бумаги металлургического и горнодобывающего секторов в целом снижаются на 0,29-7,2%. В лидерах снижения акции компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске, против которых США ввели санкции в минувшую пятницу. Бумаги "Русала" к текущему моменту снижаются на 22,29% (уже падали на 46,9% - до 15,04 рубля), En+ Group - на 17,57%, группы "ГАЗ" GAZA - на 10,73%.

Бумаги "Норникеля", 27,8% которого принадлежит "Русалу", теряют в цене 7,81%.

Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,2-4,15%.