Биржи Европы растут после снижения в конце прошлой недели

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в понедельник, корректируясь после снижения в минувшую пятницу на фоне опасений обострения торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.59 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,23% - до 7200,13 пункта, французский CAC 40 - на 0,55%, до 5287,42 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 12347,7 пункта.

В конце прошлой недели на мировых рынках обострились опасения относительно возможной торговой войны между Китаем и США после того, как американский президент Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

При этом несколько сгладить негатив помогли заявления о том, что несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям.

"Внимание рынков на текущей неделе будет по-прежнему приковано к торговому конфликту США и Китая. Неопределенность в этом вопросе возросла после того, как Трамп в пятницу поручил изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов", - отмечают эксперты Danske в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, крупнейший германский банк Deutsche Bank AG сменил главного исполнительного директора, назначив на эту должность вместо Джона Крайана (John Cryan) главу розничного бизнеса Кристиана Сьювинга (Christian Sewing). На фоне данного сообщения акции Deutsche Bank на бирже Франкфурта дорожают в среднем на 3%.