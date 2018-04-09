FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи Европы растут после снижения в конце прошлой недели


Рынки / Индексы

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в понедельник, корректируясь после снижения в минувшую пятницу на фоне опасений обострения торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.59 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,23% - до 7200,13 пункта, французский CAC 40 - на 0,55%, до 5287,42 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 12347,7 пункта.

В конце прошлой недели на мировых рынках обострились опасения относительно возможной торговой войны между Китаем и США после того, как американский президент Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

При этом несколько сгладить негатив помогли заявления о том, что несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям.

"Внимание рынков на текущей неделе будет по-прежнему приковано к торговому конфликту США и Китая. Неопределенность в этом вопросе возросла после того, как Трамп в пятницу поручил изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов", - отмечают эксперты Danske в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, крупнейший германский банк Deutsche Bank AG сменил главного исполнительного директора, назначив на эту должность вместо Джона Крайана (John Cryan) главу розничного бизнеса Кристиана Сьювинга (Christian Sewing). На фоне данного сообщения акции Deutsche Bank на бирже Франкфурта дорожают в среднем на 3%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ