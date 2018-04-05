FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,5-4%, несмотря на отскок цены нефти


Рынки / Акции

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Бумаги нефтегазового сектора попали под давление и уже теряют порядка 1,45-4,2%, несмотря на отскок цены нефти на утренних торгах, следует из данных Московской биржи.

Так, к 10.53 мск акции "Газпрома" GAZP падали на 3,81%, "Газпром нефти" – на 4,18%, "Лукойла" LKOH– на 3,57%, "Роснефти" ROSN– на 3,77%, префы "Транснефти" – на 2,2%.

В московском офисе компании "РусАл" проходят обыскиАкции "Русала" рухнули на 47% на возможном техдефолте по некоторым кредитным обязательствам

Также дешевеют бумаги "Башнефти" BANE(префы - на 3,21%, обыкновенные акции – на 3,07%), бумаги "Татнефти" TATN(префы - на 3,27%, обыкновенные акции – на 1,48%) и "Сургутнефтегаза" SNGS(префы - на 1,45%, обыкновенные акции – 1,45%), также следует из данных биржи. На открытии торгов бумаги в целом снижались в пределах 0,5-0,8%.

Акции "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" падают на фоне введения новых санкций США.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В санкционный список, в частности, попали глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

 

Помимо этого, акции нефтегазового сектора продолжают отыгрывать пятничное снижение нефтяных котировок после выхода данных по буровым установкам, говорят аналитики. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 6 марта, число буровых установок в США выросло на 10 штук, или более чем на 1%, до 1003 единиц.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ