Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют, En+ теряет 25%, Evraz - 11%

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", в лидерах падения - GDR En+, Evraz и "Норникель", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.12 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group падала на 25% - до 7,3 доллара. Ранее в понедельник британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) временно приостановил торги глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group на LSE для инвесторов из США. Торги GDR компании по правилу Reg S - для других инвесторов, - продолжаются.

Расписки Evraz упали в цене на 10,99%, до 4,074 фунта стерлингов (5,7 доллара), продемонстрировав самое сильное снижение с декабря 2016 года. GDR "Норникеля" дешевели на 9,53%, до 16,62 доллара.

Бумаги "Роснефти" ROSN снижались в цене на 6,23%, до 5,15 доллара, "Лукойла" LKOH - на 4,02%, до 64,88 доллара, "Новатэка" NVTK - на 6,42%, до 132,6 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP теряли 5,1%, снижаясь до 4,58 доллара, "Газпром нефти" - 4,91%, достигая отметки в 25,68 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 7,04%, до 1,93 доллара, Сбербанка SBER - на 9,04%, до 17,24 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 6,25%, до 20,62 доллара.

Расписки "Северстали" CHMF снижались в стоимости на 3,45%, до 14,82 доллара, НЛМК - на 5,6% - до 24,86 доллара. Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 2,69%, до 18,36 доллара, "Ленты" - на 4,7%, до 5,58 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS уменьшалась на 5,94%, до 3,69 доллара.