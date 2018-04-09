Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с 6 сентября 2017 года

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индекс РТС в понедельник упал более чем на 10%, опустившись ниже 1100 пунктов впервые с 6 сентября 2017 года; индекс Мосбиржи падает более чем на 9% и находится ниже психологической отметки в 2100 пунктов впервые в 2018 году, следует из данных Московской биржи.

К 13.14 мск индекс Мосбиржи падал на 9,35% - до 2067,99 пункта, индекс РТС - на 11,53%, до 1093,89 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль падает рекордными за несколько месяцев темпами, доллар выше 59 руб, евро почти 73 >>

Российский рынок почти весь окрасился в "красный цвет": бумаги нефтегазового сектора теряют 2,16- 11,7%, металлургического и горнодобывающего секторов – 2,11-32%, финансового сектора – 5,97-13%.