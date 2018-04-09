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Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с 6 сентября 2017 года


Рынки / Индексы
  • #Снижение процента
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индекс РТС в понедельник упал более чем на 10%, опустившись ниже 1100 пунктов впервые с 6 сентября 2017 года; индекс Мосбиржи падает более чем на 9% и находится ниже психологической отметки в 2100 пунктов впервые в 2018 году, следует из данных Московской биржи.

К 13.14 мск индекс Мосбиржи падал на 9,35% - до 2067,99 пункта, индекс РТС - на 11,53%, до 1093,89 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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