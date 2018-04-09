Торги акциями "Мечела" на Московской бирже переведены в режим дискретного аукциона

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Торги обыкновенными акциями "Мечела" на фондовом рынке Московской биржи переведены в режим дискретного аукциона c 13.00 мск, говорится в сообщении торговой площадки.

Торги переведены в режим дискретного аукциона в связи со снижением текущей цены обыкновенных акций компании более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня.

В остальных режимах торгов сектора рынка основной рынок торги проводятся согласно установленному регламенту.

С 13.30 мск торги акциями вернулись в обычный режим.

Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий — производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером выступает председатель совета директоров Игорь Зюзин.