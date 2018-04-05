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Бумаги Сбербанка, Evraz и "Норникеля" упали на LSE более чем на 15%, En+ почти на 31%


Рынки / Акции

МОСКВА, 9 апр ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки (GDR) Evraz, "Норникеля" и Сбербанка SBER дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE) уже более чем на 15%, свидетельствуют данные торгов. GDR En+ при этом усилили падение и обвалились уже почти на 31%.

Расписки Evraz по состоянию на 13.01 мск дешевели на 15,01% - до 3,829 фунта стерлингов (5,4 доллара). При этом, по данным агентства Блумберг, объем торговли бумагами компании подскочил в пять раз по сравнению со средним 20-дневным значением - до 3,8 миллиона акций с 756,234 тысячи акций за сессию.

Расписки "Норникеля" дешевеют на 16,56% - до 15,33 доллара. GDR Сбербанка теряют в цене 16,94%, снижаясь до 15,75 доллара.

GDR En+ падают уже на 30,83%, достигая отметки в 6,68 доллара.

Обвал акций российских компаний вызван введением в конце прошлой недели новых санкций США против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал". На этом фоне акции "Русала" на Гонконгской бирже обвалились к закрытию более чем на 50%.

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