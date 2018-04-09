Биржи АТР закрылись в плюсе на ожиданиях переговоров по торговому вопросу между США и КНР

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом на фоне более мягкого тона обсуждения торгового вопроса между США и Китаем и в ожидании переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1,29% - до 30229,58 пункта, корейский KOSPI - на 0,6% - до 2444,08 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,35%, до 5808,7 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,51%, поднявшись до 21678,26 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,23%, до 3138,29 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1831,83 пункта.

"Рынки не хотят все время быть только встревоженными", - комментирует ситуацию на биржах старший стратег Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан (Vishnu Varathan).

Опасения в развитии торговой войны слегка ослабли после того, как в воскресенье президент США Дональд Трамп выразил надежду, что торговые ограничения Китая на американские товары скоро будут сняты, а страны заключат соглашение по интеллектуальной собственности. Теперь инвесторы надеются на переговоры представителей двух стран для разрешения торгового спора.

По мнению Варатана, этот твит Трампа намекает на более примирительный тон.

В апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать. В пятницу на прошлой неделе Трамп также поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.