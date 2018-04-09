Курс доллара вырос выше 60 руб впервые с ноября 2017 г

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс американского доллара вырос на торгах выше 60 рублей, впервые с ноября 2017 года.

Об этом в понедельник свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Акции Сбербанка падают более чем на 15% на фоне общего обвала рынка >>

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.54 мск рос на 1,76 рубля - до 59,93 рубля, курс евро - на 2,21 рубля - до 73,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Темпы снижения рубля рекордные за несколько месяцев.

Ранее в понедельник доллар повышался до 60,04 рубля - максимума с ноября 2017 года, а евро - до 73,72 рубля - с сентября 2016 года.