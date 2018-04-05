Акции ВТБ и Сбербанка упали на 12,5% на новых санкциях США

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Акции ВТБ VTBR и Сбербанка SBER на Московской бирже падают сейчас примерно в интервале 8-12% под давлением новых санкций США, свидетельствуют данные торгов.

США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. В санкционный список, в частности, попал и глава ВТБ Андрей Костин. Сам банк находится под секторальными санкциями США с 2014 года.

К 14.52 мск акции ВТБ дешевели на 8,14% (чуть ранее акции в ходе торгов понедельника обваливались на 12,5%, до 4,85 копейки - к минимуму с 21 февраля 2018 года).

Но на неблагоприятном геополитической фоне на торгах в РФ и за рубежом наблюдается обвальное падение котировок акций целого ряда компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Так, сегодня дешевеют и бумаги Сбербанка (префы – на 11,06%, обыкновенные – на 12,58%). Малоликвидные акции банка "Возрождение" также усиленно снижаются (префы – на 12,83%, обыкновенные на 9,09%).

При этом индекс Мосбиржи падает на 7,04%, а акции самой биржи - на 3,04%.

МНЕНИЕ АНАЛИТИКА

Бумаги финансового сектора оказались в понедельник на Московской бирже под давлением, но эмоциональная реакция постепенно сойдет на нет, считает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Падение российского рынка в понедельник - это эмоциональная реакция на очередные меры США против ряда российских физических и юридических лиц. Финансовый сектор всегда был чувствительным к подобного рода событиям, тем более что в списки попал глава "ВТБ" Андрей Костин", - поясняет он.

Так или иначе, но можно говорить о выводе средств иностранных инвесторов, а также о случаях маржин-коллов - требований брокера о внесении клиентом дополнительного обеспечения на свой торговый счет из-за резкого обесценения активов, отмечает эксперт.

"Эмоциональная реакция должна постепенно сойти на нет, и рынок найдёт новую точку равновесия", - считает при этом аналитик. "В принципе, падение индекса Мосбиржи ниже 2 тысяч пунктов пока не просматривается. Соответственно, распродажи понедельника могут смениться на осторожные покупки уже в ближайшие день-два", - считает Кочетков.