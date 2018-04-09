Евро торгуется выше 74 рублей впервые с августа 2016 г

Москва, 9 апр - ПРАЙМ. Курс евро обновляет многолетние максимумы против рубля на фоне отыгрывания геополитических рисков, а также укрепления на международном валютном рынке форекс, при этом доллар старается закрепиться выше 60 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.14 мск растет на 2,06 рубля - до 60,23 рубля, курс евро - на 2,74 рубля - до 74,12 рубля, уже поднимался в ходе торгов до 74,19 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро на форексе торговался на уровне 1,23 доллара против 1,2277 доллара на закрытие предыдущих торгов.