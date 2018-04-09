Цены на нефть ускорили коррекционный рост после снижения в пятницу

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили утреннее удорожание в рамках коррекции после удешевления сырья в пятницу, рынок продолжает следить за ситуацией между КНР и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.55 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,33%, до 68 долларов за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,14%, до 62,77 доллара за баррель. В пятницу нефть обеих марок дешевела примерно на 2%.

Данные о росте числа буровых установок в прошлую пятницу оказали давление на нефтяные цены. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 6 марта, число буровых установок в США выросло на 10 штук, или более чем на 1%, до 1003 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 164 штуки, или на 19,5%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 11 штук, или на 1,4%, до 808 штук.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с Китаем и США. В пятницу министерство коммерции Китая заявило, что готово ответить на действия США по повышению пошлин на китайские товары, если Вашингтон решится их предпринять. Речь идет о недавнем поручении президента США Дональда Трампа изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

"В настоящий момент рынок обеспокоен растущей опасностью торговой войны между Китаем и США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика сырьевых товаров SEB Бьярне Шильдропа (Bjarne Schieldrop), который поясняет, что такая ситуация в перспективе может создать риск для роста спроса на нефть. Аналитик при этом отмечает поддерживающее влияние сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на нефтяной рынок.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.