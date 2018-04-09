Стоимость бумаг En+ Group в Лондоне рухнула на 41%

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) рухнули в цене на 41% после введения санкций США, свидетельствуют данные торгов.

Расписки En+ Group по состоянию на 16.06 мск дешевели на 40,93% - до 5,7 доллара.

Ранее сегодня расписки компании теряли сначала 25% к 12.12 мск, затем - 31% к 13:01 мск.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ". На этом фоне акции "Русала" на Гонконгской бирже обвалились к закрытию более чем на 50%.