Индекс финансового стресса АКРА на фоне новых санкций США вырос сильнее, чем в 2014 году

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индекс финансового стресса, рассчитываемый АКРА, достиг максимального значения с начала марта на фоне введения новых антироссийских санкций со стороны США, говорится в сообщении рейтингового агентства.

"Сегодня индекс ACRA Financial Stress Index (ACRA FSI) существенно вырос относительно уровня пятницы - на 0,2 пункта, достигнув максимального значения с начала марта - 0,76 пункта. Для сравнения, в 2014 году, когда были введены санкции против крупнейших российских государственных банков, индекс ACRA FSI вырос за один день на 0,1 пункта", - сообщили в АКРА.

Введение США новых санкций против российских бизнесменов и связанных с ними компаний спровоцировало падение фондового рынка в целом, в частности, индекс ММВБ снизился в понедельник на 8,3%. "Инвесторы выходят не только из российских бумаг корпоративного сектора, но и из ОФЗ. Доходность по некоторым их выпускам сегодня показывает ощутимый рост. Хотя значение ACRA FSI сегодня значительно увеличилось, оно все еще далеко от границы перехода в режим финансового кризиса - 2,5 пункта", - отметили в агентстве.

Индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. При составлении индекса АКРА учитывает ряд финансовых факторов - волатильность фондового рынка, индекс стоимости акций финансовой отрасли, спред ставки межбанковского кредита к ставке предоставления ликвидности ЦБ и другие. Индикатор ниже 1,11 пункта указывает на спокойную ситуацию, 2,5 пункта принимается агентством как порог, при котором система переходит в состояние кризиса.