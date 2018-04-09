FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Индекс финансового стресса АКРА на фоне новых санкций США вырос сильнее, чем в 2014 году


Рынки / Индексы

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индекс финансового стресса, рассчитываемый АКРА, достиг максимального значения с начала марта на фоне введения новых антироссийских санкций со стороны США, говорится в сообщении рейтингового агентства.

"Сегодня индекс ACRA Financial Stress Index (ACRA FSI) существенно вырос относительно уровня пятницы - на 0,2 пункта, достигнув максимального значения с начала марта - 0,76 пункта. Для сравнения, в 2014 году, когда были введены санкции против крупнейших российских государственных банков, индекс ACRA FSI вырос за один день на 0,1 пункта", - сообщили в АКРА.

Введение США новых санкций против российских бизнесменов и связанных с ними компаний спровоцировало падение фондового рынка в целом, в частности, индекс ММВБ снизился в понедельник на 8,3%. "Инвесторы выходят не только из российских бумаг корпоративного сектора, но и из ОФЗ. Доходность по некоторым их выпускам сегодня показывает ощутимый рост. Хотя значение ACRA FSI сегодня значительно увеличилось, оно все еще далеко от границы перехода в режим финансового кризиса - 2,5 пункта", - отметили в агентстве.

Индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. При составлении индекса АКРА учитывает ряд финансовых факторов - волатильность фондового рынка, индекс стоимости акций финансовой отрасли, спред ставки межбанковского кредита к ставке предоставления ликвидности ЦБ и другие. Индикатор ниже 1,11 пункта указывает на спокойную ситуацию, 2,5 пункта принимается агентством как порог, при котором система переходит в состояние кризиса.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ