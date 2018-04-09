Биржи США выросли на 1,5-2% на ослаблении напряженности в отношениях с КНР

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник поднялись примерно на 1,5-2% на ослаблении напряжения на рынках из-за возможной торговой войны между США и КНР, трейдеры также ожидают статистику по инфляции США в среду и сезон отчетности компаний, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.14 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,54%, до 24300,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,28%, до 7072,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,64%, до 2647,21 пункта.

В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не ожидает торговой войны с КНР. Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на скорое урегулирование торгового спора с Китаем. При этом он рассчитывает на то, что Пекин в скором времени снимет торговые ограничения в отношении Соединенных Штатов.

Вместе с этим рынки ожидают сезон отчетности компаний по итогам квартала. По данным агентства Рейтер, участники рынка прогнозируют, что американские компании получили за три месяца максимальную прибыль за последние семь лет в результате принятия в конце прошлого года налоговой реформы.

В среду рынок ожидает от Минтруда США статистику по инфляции в стране в марте. Аналитики прогнозируют, что инфляция ускорилась за месяц до 2,4% в годовом выражении с показателя февраля в 2,2%. При этом в месячном выражении эксперты ожидают нулевую инфляцию.