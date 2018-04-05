Бумаги En+ в Лондоне закрылись в минусе почти на 42% после санкций США

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) значительным снижением, расписки En+ Group, попавшей под санкции США, обрушились почти на 42%, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group упала на 41,97% - до 5,6 доллара.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в том числе, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании - En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Русал".

Стоимость бумаг "Роснефти" ROSN по итогам торгов снизилась на 10,56% - до 4,91 доллара, "Лукойла" LKOH - на 10,36%, до 60,6 доллара, "Новатэка" NVTK - на 11,71%, до 125,1 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 7,75% - до 4,45 доллара, "Газпром нефти" - на 8,33%, до 24,75 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 18,67% - до 14,94 доллара, НЛМК - на 8,05%, до 24,22 доллара, "Северстали" CHMF - на 8,79%, до 14 долларов.

Бумаги ВТБ подешевели на 9,86% - до 1,88 доллара, Сбербанка SBER - на 21,62%, до 14,86 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 14,09%, до 18,9 доллара.

Расписки "Магнита" MGNT опустились в цене на 3,53% - до 18,2 доллара, "Ленты" - на 11,11%, до 5,2 доллара. Бумаги АФК "Система" AFKS подешевели на 9,48% - до 3,55 доллара.