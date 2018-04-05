Рынок акций РФ ушел в пике, отыгрывая введение новых санкций США

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций ушел в пике по основным индексам, отыгрывая введение новых санкций США, в лидерах падения бумаги "Русала" и En+, а также Сбербанка SBER.

Впрочем, в "красный цвет" окрасились практически все бумаги на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию упал на 8,34% - до 2090,88 пункта, индекс РТС - на 11,44%, до 1094,98 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.32 мск рос на 2,15 рубля - до 60,33 рубля, курс евро - на 2,91 рубля - до 74,29 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent растет на 2,24% - до 68,61 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Обвал рынка

Индекс Мосбиржи уже падал в ходе торгов на 9,5%, до 2065,32 пункта – минимума с конца октября 2017 года, отыгрывая пятничное введение новых санкций США. На этом же фоне индекс РТС упал на 12,6%, до 1081,28 пункта (минимум с 31 августа 2017 года). Дополнительным давлением для индекса РТС послужил обвал рубля к доллару, который в моменте терял 4% к уровню предыдущего закрытия.

Дневной объем торгов по индексу Мосбиржи к текущему моменту превысил 126 миллиардов рублей, в лидерах по объему торгов бумаги Сбербанка – с 48,6 миллиарда рублей.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В санкционный список, в частности, попали глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава "Сургутнефтегаза" SNGS Владимир Богданов, глава ВТБ Андрей Костин, миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".

"Рынок РФ ушел в пике из-за санкций… О новом пакете санкций США стало известно еще в пятницу вечером, однако, обвал на рынке случился лишь на новой неделе", - отмечает аналитик "Велес Брокер" Елена Кожухова.

"Рублевый индикатор спустился к пятимесячному "дну" в область 2080 пунктов. Весь прирост первого квартала "ушел" из индикатора менее чем за сутки", - в свою очередь отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

Обнародованный ранее пакет санкций США против российских компаний и физлиц спровоцировал "эффект домино" и продолжил давить на котировки рублевых активов, особенно на акции компаний так или иначе связанных с "Русалом" (менеджмент компании объявил о возможном техническом дефолте и не исключает существенного осложнения операционной деятельности), отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

"В заявлении Минфина США говорится, что американским компаниям будет запрещено сотрудничать с людьми и компаниями из списка. Дополнительным драйвером распродаж стали жёсткие заявления Трампа. В своём Twitter он написал, что Россия заплатит "большую цену" за пособничество властям Сирии в совершении химической атаки",- добавляет он.

Падение по секторам

В лидерах падения в понедельник - индекс "Металлов и добычи" - на 10,57%. Индекс "Банков и финансов" обвалился на 9,72%.

Индекс "Транспорта" упал на 8,18%. Индекс "Нефти и газа" Московской биржи к уровню предыдущего закрытия торгов снизился на 5,24%. Индекс "Электроэнергетики" – на 6,98%. Индекс "Телекоммуникаций" – на 6,98%.

Индекс "Потребительских товаров" снизился на 4,93%, индекс "Химического производства" – на 3,85%.

Лидеры падения

В лидерах падения - акции "Полюса" (-26,22%), "Русала" (-20,35%), бумаги "Мечела" MTLR (обыкновенные акции упали на 17,36%, префы – на 11,93%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции упали на 16,59%, префы – на 14,54%), ГДР En+ (-16,2%).

Также обвалились акции "Норникеля" (-15,87%), ОГК-2 (-13,52%), акции Polymetal (-13,51%) и акции "Распадской" (-11,41%).

Прогнозы и рекомендации

Долгосрочный восходящий канал по индексам сломлен, отмечает Бодрова из "Альпари". Уровни поддержки особенного значения на эмоциональном рынке не имеют - индекс может задержаться в пределах 2050-2085 пунктов, если внешний фон не будет ухудшаться, считает она. "Однако учитывая, что правительству уже даны указания проработать зеркальные меры в ответ на санкции, о которых давно известно и на которые слишком давно не обращали внимания, продажи в российской секции продолжатся", - полагает аналитик.

"Все происходящее на площадке сейчас - плата за беспечность и недооценку рисков. Инвесторы слишком долго смеялись над расширениями санкционного списка, говоря, что это не имеет никакого значения для бизнеса. Тот факт, что первыми забеспокоились участники торгов на гонконгской бирже, указывает на серьезность происходящего. Дополнительным компонентом стала перегретость рынка капитала, на котором давно не было настоящей коррекции", - комментирует эксперт.

Следующей поддержкой для акции служит уровень 2000 пунктов по индексу Мосбиржи, к которому подходит долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2014 года, считает Богдан Зварич из "Фридом Финанс". Вполне возможно, что "быки" попытаются воспользоваться техническими факторами и развернуть рынок над отметкой 2000, полагает он. Если же индекс Мосбиржи пробьет эту двойную поддержку, следующей целью снижения станет уровень 1800 пунктов, подсчитал эксперт.