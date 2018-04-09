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Биржи Европы закрылись ростом на ослаблении опасений глобальной торговой войны


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе, опасения на рынках относительно глобальной торговой войны между КНР и США ослабевают, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 поднялся на 0,15%, до 7194,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,1%, до 5263,39 пункта, немецкий DAX - на 0,17%, до 12261,75 пункта.

Ослабление напряжения между США и КНР произошло после комментариев с американской стороны. В воскресенье министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что не ожидает торговой войны с Китаем. Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на скорое урегулирование торгового спора с Китаем. При этом он рассчитывает на то, что Пекин в скором времени снимет торговые ограничения в отношении Соединенных Штатов.

"Возможность ошибочных действий реальна, но в данный момент я не вижу ничего, что могло бы меня заставить изменить свое мнение о том, что мы направляемся к мирному соглашению по вопросам торговли между этими двумя странами", - приводит газета The Wall Street Journal мнение старшего менеджера по инвестициям в Aberdeen Standard Investments Джеймса Атея (James Athey).

Поддержали банковский сектор региона новости из Германии. Так, крупнейший германский банк Deutsche Bank AG сменил главного исполнительного директора, назначив на эту должность вместо Джона Крайана (John Cryan) главу розничного бизнеса Кристиана Сьювинга (Christian Sewing).

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