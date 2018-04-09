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Биткоин опустился ниже $7 тыс на новостях об усилении регулирования рынка


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Основная криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вновь опустилась ниже уровня 7 тысяч долларов на новостях об усилении регулирования рынка, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.05 мск биткоин дешевел на 3,58% - до 6,759 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 3,72%, до 6,731 тысячи долларов, на OKEx - на 3,71%, до 6,737 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также в основном дешевеют. Исключением стал Ethereum, который рос в цене на 0,39%, до 399,25 доллара. Ripple дешевел на 1,61%, до 0,49 доллара, Bitcoin Cash - на 2,14%, до 637,67 доллара, Litecoin - на 1,84%, до 114,89 доллара.

"Информационный фон разнонаправленный: с одной стороны, появилась информация, что компания Джорджа Сороса намерена заняться криптовалютным трейдингом, а с другой стороны, власти Индии, Китая и других стран усиливают регулирование в области обращения криптовалют. Резервный банк Индии запретил гражданам покупать криптовалюту со своих банковских счетов, а власти Китая готовятся к запуску государственной криптовалютной биржи, что безусловно негативно повлияло на курс биткоина", - пояснил РИА Новости ситуацию директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов.

Эксперт добавляет, что волатильность курса биткоина позволяет сейчас зарабатывать именно спекулянтам, и поэтому любая значительная новость используется для раскачки курса и смены тренда.

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