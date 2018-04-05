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Риск Сбербанка в отношении компаний из списка санкций США составляет менее 2,5% активов


Рынки

МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Риск Сбербанка SBER в отношении компаний, попавших под новые санкции США, составляет менее 2,5% активов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка со ссылкой на слова зампредседателя правления Сбербанка Александра Морозова.

"Общий объем риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций (SDN) Минфина США 6 апреля 2018 года, составляет менее 2,5% активов", - передает пресс-служба слова Морозова.

Он добавил, что требования к заемщикам обеспечены, в том числе, активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки США.

По словам Морозова, "менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка".

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

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