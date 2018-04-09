Биржи США закрылись в плюсе на ожидании сезона отчетов

МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили понедельник ростом на фоне падения напряженности на рынках из-за возможной торговой войны между США и КНР, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,19%, до 23979,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,51%, до 6950,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 2613,16 пункта.

В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не ожидает торговой войны с КНР. Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на скорое урегулирование торгового спора с Китаем. При этом он рассчитывает на то, что Пекин в скором времени снимет торговые ограничения в отношении Соединенных Штатов.

"Комментарии от них (администрации Трампа) стали чуть мягче. Мы практически восстановились после падения в пятницу", - сказала агентству Рейтер старший рыночный стратег SunTrust Advisory Services Кейт Лернер (Keith Lerner).

Между тем инвесторы ждут начала сезона отчетов – по данным агентства Рейтер, участники рынка прогнозируют, что американские компании получили за три месяца максимальную прибыль за последние семь лет в результате принятия в конце прошлого года налоговой реформы.