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Акции "Русала" в Гонконге продолжают дешеветь после обвала на 50% днем ранее


Рынки / Акции

МОСКВА, 10 апр ПРАЙМ. Акции "Русала" на бирже Гонконга во вторник продолжают демонстрировать негативную динамику, снижаясь в цене более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов.

Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ"Первая ласточка. "Русал" уже пострадал от последствий санкций США

По состоянию на 7.51 мск акции "Русала" на бирже Гонконга дешевели на 4,78% - до 2,19 гонконгского доллара (уже падали до 2,06 гонконгского доллара). По итогам торгов понедельника бумаги обвалились на 50,22%.

Негативная динамика стоимости ценных бумаг компании зафиксирована после того, как США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".

В понедельник производитель алюминия сообщил о возможном объявлении технического дефолта по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.

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