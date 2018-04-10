Золото дешевеет из-за снижения спроса на надежные активы после заявлений председателя КНР

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром после того, как заявления председателя КНР Си Цзиньпина относительно импортных пошлин привели к сокращению спроса на более надежные активы, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.06 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3 доллара, или на 0,22% - до 1337,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,54% - до 16,44 доллара за унцию.

Интерес инвесторов к рискованным активам возрос во вторник после того, как Си Цзиньпин заявил о том, что Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей. Это ослабило опасения, связанные с торговым конфликтом между США и Китаем, и привело к распродажам более надежных активов, к которым относится и золото.

В то же время, как отмечают аналитики OANDA, мнение которых приводит агентство Рейтер, распродажи золота ограничивает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Так, ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. Американский президент Дональд Трамп в понедельник сообщил, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.