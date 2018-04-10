FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Иена дешевеет к доллару после заявлений председателя КНР по импортным пошлинам


Рынки / Валюта

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Курс иены к доллару снижается во вторник утром после того, как заявления председателя КНР Си Цзиньпина относительно импортных пошлин способствовали снижению опасений относительно торговой войны между США и Китаем и привели к уменьшению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск курс доллара к иене рос до 107,12 иены за доллар со 106,78 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,2318 доллара за евро с 1,2319 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,07% - до 89,9 пункта.

В центре внимания инвесторов во вторник оказалось заявление Си Цзиньпина о том, что Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей. Это ослабило опасения рынков, связанные с торговой войной между США и Китаем, и как следствие снизило спрос на более надежную японскую валюту.

"Опасения, связанные с торговой войной, каждый день то обостряются, то утихают. Сегодня они просто уменьшились, и это привело к росту курса доллара в паре с иеной", - сказал агентству Рейтер рыночный экономист Mizuho Bank Дайсуке Каракама (Daisuke Karakama).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ