FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи АТР в основном растут на заявлениях лидера КНР


Рынки / Индексы

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют в целом положительную динамику после выступления председателя КНР Си Цзиньпина на экономическом форуме в Боао, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.27 мск гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,14% - до 30574,45 пункта. Корейский KOSPI повышался на 0,22% - до 2449,46 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,79%, до 5854,6 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,79% - до 21850,42 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51% - до 3154,26 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – снижался на 0,39%, до 1826,08 пункта.

Выступая на открытии ежегодного Азиатского экономического форума в Боао во вторник на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Таким образом, инвесторы вновь обратили внимание на попытки Китая и США урегулировать торговый спор.

В начале апреля США приняли решение повысить действующие пошлины в отношении китайских товаров на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Позднее президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможного дополнительного повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, на сумму в 50 миллиардов долларов.

Участники рынка также обсуждают сообщения СМИ о том, что китайское правительство может использовать девальвацию юаня как инструмент в торговых переговорах с США. Об этом в понедельник написало агентство Блумберг.

По мнению главного инвестиционного директора KraneShares Брендана Ахерна (Brendan Ahern), такая мера несет серьезные риски. "Девальвация станет серьезным шагом назад, и я сомневаюсь, что ее можно рассматривать (как реальный инструмент влияния - ред.), поскольку это будет противоречить всей предыдущей риторике страны", - цитирует аналитика агентство MarketWatch.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ