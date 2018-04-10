Алюминий продолжает дорожать после введения санкций против "Русала"

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) растет третью сессию подряд, подбираясь к максимуму за пять недель после введения санкций США против российских бизнесменов и компаний, в том числе крупнейшего производителя алюминия - "Русала", следует из данных торгов.

По состоянию на 7.15 мск стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов поднималась на 0,4%, достигая отметки в 2148,5 доллара за тонну. Во вторник стоимость металла в Лондоне подскочила на 4,8%, что стало самым значительным увеличением за одну торговую сессию с ноября 2011 года.

Стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,8% - до 3,102 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов понедельника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 0,9% - до 6830 долларов за тонну, цинка - сократилась на 0,65%, до 3211 долларов за тонну.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, включая "Русал".

В понедельник "Русал" предупредил о возможном техническом дефолте по некоторым своим кредитным обязательствам. На этом фоне его акции на бирже Гонконга рухнули на 50%. Бумаги компании продолжают дешеветь и во вторник.

За последние три сессии, начиная с пятницы, алюминий на Лондонской бирже вырос в цене на 6,9%. На китайских биржах металл дорожает медленнее, демонстрируя рост всего на 1,9% с пятницы. "На внутреннем китайском рынке, очевидно, наблюдается излишек алюминия", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика CLSA Виктора Ю (Victor You). Он добавил, что в Шанхае цены на металл растут исключительно вслед за лондонскими торгами.