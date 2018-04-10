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События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 апреля


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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01  GBPВеликобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (мар)0,60%1,4% (факт)
4:30  AUDАвстралия - Индекс делового доверия NAB (мар)97 (факт)
11:30  USDСША - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
12:30  GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
15:15  CADКанада - Объём строительства новых домов (мар)229,7 тыс218,0 тыс
15:30  USDСША - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар)0,20%0,20%
15:30  USDСША - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар)0,20%0,10%
15:30  CADКанада - Разрешения на строительство (м/м) (фев)5,60%1,30%
19:00  USDWASDE Report  
23:30  USDНедельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -3,280 млн

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
  RUBАЛРОСА - данные по продажам за март
  RUBГруппа ЛСР: операционные результаты за 1к18
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