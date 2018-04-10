События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 апреля

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (мар)
|0,60%
|1,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Индекс делового доверия NAB (мар)
|9
|7 (факт)
|11:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|12:30
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|15:15
|CAD
|Канада - Объём строительства новых домов (мар)
|229,7 тыс
|218,0 тыс
|15:30
|USD
|США - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар)
|0,20%
|0,20%
|15:30
|USD
|США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар)
|0,20%
|0,10%
|15:30
|CAD
|Канада - Разрешения на строительство (м/м) (фев)
|5,60%
|1,30%
|19:00
|USD
|WASDE Report
|23:30
|USD
|Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-3,280 млн
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|АЛРОСА - данные по продажам за март
|RUB
|Группа ЛСР: операционные результаты за 1к18