События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 апреля

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:01 GBP Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (мар) 0,60% 1,4% (факт) 4:30 AUD Австралия - Индекс делового доверия NAB (мар) 9 7 (факт) 11:30 USD США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа) 12:30 GBP Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна 15:15 CAD Канада - Объём строительства новых домов (мар) 229,7 тыс 218,0 тыс 15:30 USD США - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) 0,20% 0,20% 15:30 USD США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) 0,20% 0,10% 15:30 CAD Канада - Разрешения на строительство (м/м) (фев) 5,60% 1,30% 19:00 USD WASDE Report 23:30 USD Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -3,280 млн

Российские события