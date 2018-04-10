Рубль в начале дня корректируется вверх к доллару и евро после "черного понедельника"

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рубль в начале дня повышается на фоне дорогой нефти, корректируясь после обвала в понедельник.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника снижался на 32 копейки - до 60,34 рубля, курс евро - на 38 копеек - до 74,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Стоимость нефти с утра растет на 1,28% - до 69,53 доллара за баррель по марке Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 2,49 рубля - до 60,66 рубля, евро - на 2,32 рубля, до 73,7 рубля.