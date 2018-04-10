Рынок акций РФ в начале дня в плюсе после обвала понедельника

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ после обвала понедельника во вторник утром корректируется вверх на дорогой нефти, вернул уровень 2100 пунктов по индексу Мосбиржи и 1100 - по РТС.

Торги открылись разнонаправленным движением индексов, однако затем перешли к росту. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск вторника повышался на 1,7% - до 2127 пунктов, индекс РТС - на 1,3%, до 1109 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра растет на 1,28% - до 69,53 доллара за баррель по марке Brent.

Индекс Мосбиржи к закрытию понедельника упал на 8,34% - до 2090,88 пункта, индекс РТС - на 11,44%, до 1094,98 пункта.