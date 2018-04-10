FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ в начале дня в плюсе после обвала понедельника


Рынки / Индексы

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ после обвала понедельника во вторник утром корректируется вверх на дорогой нефти, вернул уровень 2100 пунктов по индексу Мосбиржи и 1100 - по РТС.

Торги открылись разнонаправленным движением индексов, однако затем перешли к росту. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск вторника повышался на 1,7% - до 2127 пунктов, индекс РТС - на 1,3%, до 1109 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра растет на 1,28% - до 69,53 доллара за баррель по марке Brent.

Индекс Мосбиржи к закрытию понедельника упал на 8,34% - до 2090,88 пункта, индекс РТС - на 11,44%, до 1094,98 пункта.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ