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Рубль продолжил падать: доллар уже дороже 62 руб, евро – 77 руб


Рынки / Валюта

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Обвал рубля продолжился на фоне бегства инвесторов из рублевых активов из-за обострения геополитических рисков, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск вторника рос на 1,71 рубля - до 62,37 рубля, курс евро - на 2,2 рубля - до 76,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

РубльРубль рухнул не только из-за санкций. Чего еще боятся инвесторы

Впрочем, похоже, что после почти 3% роста основных резервных валют рынок пытается нащупать потолок возле текущих уровней и стабилизироваться, говорят трейдеры.

Ранее во вторник доллар подскакивал до 62,5 рубля – максимума с декабря 2016 года, евро – до 77,07 рубля - максимума с апреля 2016 года.

Волатильность возросла. Сейчас доллар и евро торгуются в широких диапазонах (60,28-62,5 рубля и 74,19-77,07 рубля), что логично после сильных ударов по рынку, которые прошли в понедельник.

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