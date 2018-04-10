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Биржи Европы растут на снижении опасений торговой войны между США и Китаем


Рынки / Индексы

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут во вторник на снижении опасений торговой войны между США и Китаем после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.30 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,56% - до 7235,17 пункта, французский CAC 40 - на 0,82%, до 5306,68 пункта, немецкий DAX - на 1,31%, до 12422,22 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли заявление Си Цзиньпина о том, что Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, в частности, будут значительно снижены пошлины на ввоз автомобилей. Это ослабило опасения дальнейшего ухудшения торговых отношений Китая и США и, как следствие, способствовало росту спроса на рискованные активы.

"Позитивное отношение инвесторов к риску на мировых финансовых рынках отмечается на фоне признаков того, что у торгового конфликта США и Китая будет решение в свете обещаний Си Цзиньпина продолжить открывать китайскую экономику и снизить импортные пошлины на ряд товаров, в том числе, на автомобили", - пишут эксперты Danske в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.

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