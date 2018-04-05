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Акции Сбербанка дешевеют на 7%, ВТБ - на 1%, остальные фишки растут


Рынки / Акции

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Акции Сбербанка SBER дешевеют на 7%, ВТБ - на 1% после обвала накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11.02 мск обыкновенные акции крупнейшего в РФ банка дешевели на 7%, префы - на 6%, бумаги ВТБ - на 1,1%. Остальные ликвидные акции пытаются расти: "Лукойла" LKOH - на 3,8%, "Норникеля" - на 2,2%, "Газпрома" GAZP - на 1,6%, "Роснефти" ROSN - на 1,6%. Индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,8% до 2107 пунктов. Индекс РТС снижается на 3,8% на фоне ощутимого роста доллара к рублю.

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США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".

Сбербанк является одним из основных кредиторов "Русала", что является поводом для снижения акций банка. Впрочем, с июня 2016 года акции Сбербанка выросли почти в 2 раза и сейчас они потеряли примерно половину этого роста. Кроме того, акции Сбербанка - наиболее ликвидные на российском рынке акций, и сокращение инвесторами портфелей по всему фронту бумаг РФ наиболее затрагивает акции банка, говорят аналитики.

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