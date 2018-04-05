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Рубль нашел локальное дно и пытается скорректировать утренний обвал


Рынки / Валюта

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рубль отошел от локального дна и пытается хотя бы частично скорректировать утреннее стремительное падение к многомесячным минимумам, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.55 мск вторника рос на 1,54 рубля - до 62,2 рубля, курс евро - на 1,91 рубля - до 76,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник доллар подскакивал до 63,95 рубля – максимума с декабря 2016 года, евро – до 78,77 рубля - максимума с апреля 2016 года.

РубльРубль рухнул не только из-за санкций. Чего еще боятся инвесторы

Атаки рублевых "медведей" могли быть связаны с отложенными заказами на покупку валюты после вчерашнего обвала фондового рынка, когда инвесторы выводили средства из рублевых активов в рамках сворачивания carry trade, рассуждают аналитики. Сегодня большинство российских "голубых фишек" растет, снижаются только бумаги Сбербанка SBER(на 4,5%) и ВТБ (на 0,6%).

Доллар и евро торгуются во вторник в широких диапазонах, что логично после сильных ударов по рынку, которые прошли в понедельник. Валютные качели раскачались, говорят эксперты. Так, разброс курса валюты США составляет 60,28-63,95 рубля, евро – 74,19-78,77 рубля.

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