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Биржи АТР закрылись ростом на фоне примирительных шагов Китая в споре с США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника положительной динамикой после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина, возродивших надежды инвесторов на скорое урегулирование торгового конфликта с США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,66%, до 3190,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1841,22 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,65%, до 30728,74 пункта, корейский KOSPI - на 0,27%, до 2450,74 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,83%, до 5857 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,54%, до 21794,32 пункта.

Выступая во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.

Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. А затем Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на 100 миллиардов долларов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.

"Заявления Си Цзиньпина о расширении импорта и упрощении доступа к китайским рынкам рассматриваются как примирительный жест, чтобы облегчить торговые трения. Учитывая положительное сальдо торгового баланса Китая с США, КНР, безусловно, не хочет продолжения торгового спора", - сказал в интервью агентству Блумберг стратег KGI Securities Co. в Шанхае Кен Чень (Ken Chen).

Азиатские рынки теперь ожидают публикации показателя инфляции в Китае. Эксперты прогнозируют, что индекс потребительских цен в стране в марте вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и снизился на 0,5% по сравнению с показателем февраля. Инфляция в Китае в феврале составила 2,9% в годовом выражении.

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