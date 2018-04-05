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Московская биржа планирует в III квартале запустить торги иностранными акциями


Компании / Рынки / Акции

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Московская биржа MOEX планирует в третьем квартале текущего года запустить торги иностранными акциями, сообщил журналистам глава торговой площадки Александр Афанасьев.

"Мы хотим обеспечить российским участникам рынка и инвесторам, в том числе как одну из альтернатив, возможность, коль скоро она разрешена законодательством, торговать глобальными продуктами, используя привычный механизм Московской биржи", - сказал он в кулуарах Биржевого форума.

По его словам, биржу интересуют не только иностранные акции, потому что существует еще ряд продуктов, которые по определению ликвидней на других рынках.

"Планируется (запустить торги - ред.) в третьем квартале, это все события этого года. Начнем с наиболее ликвидных бумаг, скорее это будут наиболее ликвидные акции глобального рынка. Наверное, для этого мы продлим вечернюю торговую сессию", - сказал он.

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